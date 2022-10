Sono queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa che discute del suo Milan in vista della sfida contro il Monza.

Ecco le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa parla del portiere Tatarusanu: “Non è scontato che non riposi anche lui, 7 partite sono tante anche per un portiere. È un giocatore esperto, maturo e rispettato e darà il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva.“

Parlando di De Ketelaere e degli attaccanti Giroud e Origi: “E’ un giocatore offensivo, può giocare in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra: sarà utilizzato in queste posizioni. Sono due attaccanti completi. Divock è fisico e tecnico. La scelta di domani dipenderà dalle loro condizioni e dal tipo di partita che vogliamo fare.“

Conclude così il tecnico: “Il calendario è stato diverso rispetto all’anno scorso. In queste 10 partite per me meritavamo qualche punto in più, come per esempio contro il Napoli. Ovviamente ci sono cose da migliorare.“

