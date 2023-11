Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, al termine della partita dei rossoneri contro la Fiorentina a San Siro

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termina di Milan-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PARTITA SPORCA – «Sì, è normale ma anche giusta la prestazione fatta. Non è stata la più brillante ma quella giusta per ritmo. Abbiamo concesso poco nel primo tempo, dopo a livello mentale non poteva essere la prestazione migliore possibile ma a livello mentale è stato un passo in avanti. Nella nostra testa c’era il fatto di non aver vinto per quattro partite e il fatto di essere sempre stati recuperati. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, sapendo che possiamo fare meglio. Questa vittoria ci dà fiducia».

MILAN SENZA IDENTITA‘ – «Non sono d’accordo. In studio ci sono grandi ex giocatori, si sa che la differenza la fa la testa. Anche lo stadio stasera non era il solito di sempre. È stata la partita giusta stasera per uscire dal momento delicato».

CHAMPIONS – «La vittoria col Psg ha riaperto le nostre speranze, ci giochiamo tantissimo col Borussia. Vincere con loro sarebbe molto importante. I ragazzi sanno come si preparano queste partite, su questo il mio lavoro sarà semplificato».

CAMARDA – «È un bel ragazzo che meritava questa occasione, ha talento. Abbiamo bisogno di freschezza, è giovane ma anche maturo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG