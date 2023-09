Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la sconfitta dei rossoneri per 5-1 nel derby della Madonnina

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan nel derby. Di seguito le sue parole.

PECCATO ORIGINALE – «Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava potessimo rimettere in piedi le cose. Il secondo gol è brutto per come lo abbiamo preso. Sulle ripartenze siamo stati disattenti. Anche quando abbiamo accorciamo meritatamente, dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Dispiace perdere il derby, ma eravamo in partita fino al 3-1. Si può fare meglio, l’Inter è stata più scaltra, più furba di noi».

E’ QUESTO IL GAP CON L’INTER – «C’è stato oggi questo gap. Noi possiamo fare meglio, cercheremo di fare meglio per capire le situazioni in cui non siamo stati efficaci ma dobbiamo continuare. È normale avere queste difficoltà dopo aver cambiato tanto. Mi tengo 70′, gli ultimi 15′ sono da cancellare».

SUBITO LA CHAMPIONS – «Nessuno strascico, alleno una squadra matura. Analizzeremo le cose sbagliate per fare meglio martedì».

