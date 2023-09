Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Newcastle

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Newcastle.

PAROLE – «Bisogna switchare. Non è stato semplice, devo essere onesto. È andato male il derby e avevamo tante aspettative, è stata una delusione forte. Ma ora c’è la Champions per fortuna. Sarebbe importante cominciare bene. Sento con grande peso gli insuccessi del derby, farei tutto quello che ho per cambiare i risultati. So di allenare una squadra forte, so che la squadra avrà la capacità di reagire. Sono in debito con i tifosi. L’anno scorso ci hanno sempre sostenuto anche quando avevamo giocato sempre male. Sono in debito con loro perché sono l’allenatore che ha perso più derby. Ma daremo il massimo perché possa essere una stagione molto positiva».

CONTINUA SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG