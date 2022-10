Stefano Pioli deve reinventare completamente la corsia destra del Milan, falcidiata dagli infortuni, ultimo quello di Calabria

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Stefano Pioli si presenterà a Stamford Bridge per Chelsea-Milan senza fascia destra: moltissime le assenze per il tenico rossonero, che non avrà a disposizione Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Messias.

Krunic sarà alzato e decentrato sulla linea dei trequartisti, mentre in difesa si vedrà Dest dal primo minuto.

