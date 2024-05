La rinascita del talento belga che in rossonero ha reso molto al di sotto delle aspettative pone interrogativi seri.

Charles De Ketelaere è uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi giorni: domenica ha realizzato una doppietta risultata decisiva contro la Roma e avrebbe anche potuto segnare più reti. La sua stagione sta andando alla grande dopo che quella precedente è stata estremamente deludente.

Questione di ruolo

La gestione del belga al Milan si è rivelata disastrosa: il giocatore aveva talento anche allora, non è che l’ha ritrovato all’improvviso. È stato sbagliato col senno di poi cercare di farlo rendere come trequartista lui che trequartista non è. Adesso gioca da attaccante di movimento, una sorta di falso nove, anche se la definizione non è proprio esatta, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Samuel Chukwueze

La lezione

Calciomercato.com sostiene che i dirigenti del Milan, per evitare che si ripetano episodi simili, debbano ascoltare in tutto e per tutto i dettami dell’allenatore di turno al momento di decidere gli acquisti da fare. Il sito infatti sottolinea come Chukwueze ed Okafor abbiano giocato poco nonostante il rendimento di chi prendeva il loro posto non sia stato sempre all’altezza. I due sono costati abbastanza ma poche volte sono partiti da titolare ragion per cui risulta difficile giudicare oggettivamente la loro prima stagione in rossonero. È chiaro che quando qualche giocatore non riesce ad esprimere il suo potenziale non può essere solo colpa del tecnico in questione: le responsabilità sono anche dei diretti interessati, come lo erano anche di De Ketelaere nella passata stagione.

