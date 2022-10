Sono queste in conferenza stampa le parole dell’allenatore del Milan, ecco cosa dice Stefano Pioli in vista del Torino.

Ecco le parole di Stefano Pioli, ecco cosa dice il tecnico del Milan in vista della sfida contro il Torino in conferenza stampa: “Siamo partiti ad inizio stagione con l’obiettivo di finire il 13 novembre il più avanti possibile in campionato e con il superamento del girone. Abbiamo queste 5 partite importanti, la squadra sta bene: domani è la più importante. È stimolante incontrare le squadre di Juric, ti obbligano a trovare soluzioni. Dest e Brahim sono recuperati, sono disponibili per essere convocati. Metterò in campo la formazione migliore in base alle condizioni dei miei“.

Conclude così l’allenatore: “Sicuramente presenta molto difficoltà, non ci abbiamo giocato tantissimo tempo fa: malgrado eravamo in buone condizioni l’anno scorso non siamo riusciti a superare il Torino. Vogliamo dare continuità, i campionati si vincono con continuità, risultati, strisce di risultati il più lunghe possibili. Sarà un campionato equilibrato nelle posizioni di vertice. Fare bene domani è importante“.

