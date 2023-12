Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Sassuolo a San Siro

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo vinto bene. Poi è chiaro che potevamo giocare meglio o segnare di più. Si può e bisogna farlo nei prossimo match, ma ci sono momenti diversi all’interno della stagione. I ragazzi sono stati bravi e attenti. Questa è la risposta di un gruppo coeso e compatto, che non si arrende alle difficoltà».

GRUPPO – «Credo che una delle abilità di un allenatore sia quella di capire i momenti dei propri ragazzi. Quattro o cinque anni fa sarei stato un tormento, mentre oggi lascio grande libertà a questo gruppo di ragazzi. Sono responsabili e hanno senso di responsabilità nei confronti di questo club».

PANCHINA MAI IN BILICO – «In modo molto banale e semplice: fin quando sarò qui vuol dire che il club ha fiducia in me e che pensi che io sia l’allenatore migliore per questa squadra. So che allenare un club importante come il Milan possano esserci dei problemi, ma al momento tutto questo non è mai entrato nella mia testa. Ho sempre pensato alla prossima partita come la più importante e non come l’ultima. Nel 2023 non è andato tutto come volevamo e faremo quello che serve per far sì che il 2024 sia un anno migliore».

FISCHI A LEAO – «Credo fossero fischi di affetto e stima conoscendo le sue qualità. Da lui ci si aspetta sempre gare di alto livello, ma Rafa non ancora al 100%. Io l’ho visto comunque un punto di riferimento, anche se non ha vinto tanti duelli. Lui deve trovare la miglior condizione. Di sicuro anche Rafa sa che da lui ci si attende prestazioni di alto livello».

