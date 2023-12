Le parole di Simon Kjaer, difensore del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Sassuolo a San Siro

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

«Siamo contenti per i tre punti, molto importanti per noi. Soprattutto per un difensore vincere 1-0 è sempre una bella cosa. Abbiamo fatto partite migliori ma oggi contava solo la vittoria. Io sto bene. Theo Hernandez? Unica cosa che gli ho detto è stammi vicino e seguimi. Facile giocare con lui, è un grande giocatore. Simic? Giocatore pronto, l’ho visto per la prima volta questa estate e mi ha impressionato in un allenamento 4 contro 4 ed è entrato con personalità su Theo. Lavora molto in campo e fuori, molto professionale. Ottimo giocatore che con l’esperienza può crescere».

