Pioli ritrova Tonali: il centrocampista si allena in gruppo. Va in campo domenica sera con l’Atalanta

Sorrisi per Pioli, infatti secondo quanto raccolto da MilanNews24 Tonali ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quindi è totalmente recuperato in vista della gara del Milan contro l’Atalanta.

Starà al tecnico scegliere se impiegarlo dal primo minuto a Bergamo.

L’articolo Milan, Pioli sorride: Tonali si allena con il gruppo. Ok per l’Atalanta proviene da Calcio News 24.

