Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Milan, Pioli parla della sfida contro la Dinamo Zagabria.

Sono queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli: “E’ molto importante ma non può essere ancora decisiva. L’anno scorso, vincendo la prima partita alla penultima giornata, avevamo la possibilità di passare il turno battendo il Liverpool all’ultima giornata. Domani sera potremmo essere al primo posto nel girone: è un’occasione. Sarà difficile, perché la Dinamo ha vinto meritatamente la prima.“

Stefano Pioli

Sulla Dinamo Zagabria: “In campionato ha una media di tre gol a partita. E’ abituata a fare la partita in campionato, mentre contro il Chelsea ha fatto una partita diversa, ha giocato in ripartenza. Hanno tutte le caratteristiche per essere una squadra difficile da superare.“

Conclude così: “Domani non useremo la difesa a tre. Contro il Napoli tutto è possibile, ma ora stiamo pensando solo alla Dinamo e non al Napoli.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG