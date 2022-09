Conferenza stampa Schmidt: il tecnico del Benfica parla alla vigilia del match di Champions League contro la Juve

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato alla vigilia del match con la Juve.

LE PAROLE – «Sarà una partita difficile per la qualità dell’avversario e l’esperienza dell’allenatore. In campionato stanno facendo fatica ma non li giudichiamo per queste ultime partite. Sono in grado di giocare ad alto livello in Europa e di vincere. Non sarà facile ma faremo tutto il possibile per giocare un match ad alto livello».

