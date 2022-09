Milan, Pioli studia il turnover per la Samp: tutte le mosse del tecnico rossonero in vista del match coi blucerchiati

Come riportato da Tuttosport il Milan prepara un massiccio turnover in vista della gara con la Sampdoria. Pioli dovrebbe apportare alcuni cambi alla formazione iniziale e vuole avere delle risposte dai co-titolari. In difesa, ad esempio, si rivedrà Simon Kjaer accanto a Fikayo Tomori con Pierre Kalulu che potrebbe osservare un turno.

In mezzo al campo sono in aumento le quotazioni di Pobega come titolare nei due di mezzo con uno tra Bennacer e Tonali che tirerà il fiato. Possibile un avvicendamento anche sulla corsia di destra difensiva, dove Sergino Dest potrebbe dare il cambio a Davide Calabria. Anche nel reparto offensivo ci sarà necessità di far prendere ossigeno a qualche elemento. Sulla trequarti potrebbe toccare ancora a Saelemaekers, con Brahim Diaz favorito su De Ketelaere; davanti occhio a Origi dall’inizio.

The post Milan, Pioli studia il turnover per la Samp: tutte le mosse appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG