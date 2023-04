Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro il Lecce con la doppietta di Leao

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

LEAO – «Rafa è un ragazzo intelligente e sappiamo tutti in che momento siamo. Ora dobbiamo avere la testa in campionato, oggi era importante per noi e per il nostro campionato»

LA CHIAVE DELLA VITTORIA – «Pazienza Ci è stata, ma non c’è stata la lucidità, ma abbiamo sbagliato troppe scelte in avanti, dovevamo aprire il gioco più velocemente»

MINI RIUNIONE – «Volevo trasmettere che bisognava partire forte e sbloccare il risultato. Bisognava portare la grande energia della Champions in campionato»

LA PARTITA – «Volevamo trovar e la profondità, anche per le caratteristiche di Rebic. Bisogna alternare per essere imprevedibili. Due tre volte siamo stati riusciti a svilupparli, ma non sempre».

