Milan, le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria con l’Udinese: «Abbiamo di nuovo preso gol dopo poco. Dobbiamo cominciare meglio»

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Milan-Udinese. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Abbiamo di nuovo preso gol dopo poco. Dobbiamo cominciare meglio le partite, poi mezz’ora di gran calcio contro un avversario pericoloso e fisico. Tecnicamente possiamo fare meglio. Siamo a inizio stagione e ci sono cose positive e negative».

REBIC – «Aiuta tantissimo perché è fortissimo. Vede giocate importanti, ha fisico, va in profondità. Lo sappiamo tutti, ha cominciato bene. Sono contento della sua prestazione. I gol a parte ha lavorato tanto per la squadra. Complimenti».

BRAHIM DIAZ – «Per il suo ruolo gli chiediamo di essere presente in area ed efficace negli assisti. Oggi l’ha fatto. Credo che lui e altri abbiano giocato qualche pallone con leggerezza facendo ripartire l’Udinese. Ma come al solito per energia e convinzione abbiamo fatto una buona partita, con dei difetti che ci aiuteranno a lavorare ancora meglio».

FASE DIFENSIVA – «Abbiamo preso due gol su palla inattiva. Abbiamo fatto un cambio di posizione dei due centrali quando non c’era tempo e siamo stati disattenti sul corner. Quando lavoriamo meglio in avanti siamo favoriti perché possiamo tenere la difesa alta. A volte sembriamo più attenti quando difendiamo alti, è un errore grave che dobbiamo risolvere. Dovremo lavorare in vista dell’Atalanta».

DE KETELAERE – «Ho impressioni molto positive. È intelligente e legge in anticipo le situazioni. Ha avuto un’estate particolare e la sua condizione non è ottimale, ma spezzone dopo spezzone sta crescendo. Lui è abituato a giocare più solo in quella zona ma sul potenziale non c’è dubbio. Arriva da un campionato diverso, bisogna dargli il tempo giusto».

