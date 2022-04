L’allenatore del Milan, Stefano Pioli parla in vista del match contro la Lazio. Queste le parole del tecnico.

Stefano Pioli, tecnico del Milan parla in conferenza stampa in vista del complicato impegno all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le parole dell’allenatore su Ibrahimovic: “Zlatan è il faro di questa squadra: la sua forza di volontà è indomabile; sta facendo di tutto per aiutare la squadra ed essere disponibile. Partirà con noi così come Rebic che sta bene: siamo pronti“.

Parlando di Ante Rebic: “Non c’è nessun caso. Ante soffre di una tendinite cronica al ginocchio, ha provato ma non ce la faceva. Sono stati sufficienti due giorni di fisioterapia per recuperarlo“.

Stefano Pioli

Su Castillejo: “Ha avuto qualche problemino fisico, ma ora sta meglio ed è disponibile anche lui“.

Conclusione su Bennacer: “È un giocatore in grande crescita. Credo che abbia ancora dei margini di miglioramento nelle due fasi. Sta lavorando tanto. L’unica notizia negativa della settimana è che Bennacer non sarà disponibile perché nel derby ha avuto una distorsione alla caviglia”.

