L’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha elogiato le qualità dei biancocelesti ma ha anche evidenziato cosa manca per il salto di qualità.

Marco Parolo ha anticipato i temi di Lazio-Milan a Lazio Style Channel. “La Lazio contro il Milan deve giocare una gara d’orgoglio per affrontare al meglio una delle migliori formazioni della Serie A ed ottenere il risultato. Il Milan ha bisogno di vincere per mettere pressione all’Inter che mercoledì recupererà il match con il Bologna, i biancocelesti devono provare a conquistare il bottino pieno per testimoniare di essere in crescita, alimentando anche la lotta per la zona europea“.

Luis Alberto

“Immobile più che la ciliegina è la torta della Lazio, arricchita anche da ingredienti come Milinkovic, Luis Alberto e Zaccagni. I biancocelesti forse avrebbero bisogno di una ciliegina come avvenuto con Pedro, un calciatore che può offrirti esperienza in determinate partite. Giocatori del genere alzano il livello della squadra dando anche nuovi stimoli al resto del gruppo. La Lazio è una squadra che sta facendo bene, ma che non ha ancora trovato la continuità“.

