Il Milan ha vinto le ultime 5 partite giocate, tra Europa e campionato. I rossoneri, sul campo, sono più forti anche dell’inchiesta che gravita sul Club.

Il Milan pennella in campo piccole opere d’arte. La squadra di Pioli incanta, trascina e diverte. Nelle ultime 5 partite giocate i rossoneri sono stati più forti delle polemiche, delle falsità e perfino di una inchiesta a carico della società con tanto di amministratore delegato, Giorgio Furlani, indagato.

Christian Pulisic

La versione migliore del Milan

Il Milan sta vestendo nelle ultime settimane il proprio vestito migliore. Bello e impettito, fiero e valoroso, sta risalendo la corrente in campionato e scalando le dolci vette europee. E’ un Milan che piace, che sciorina gioco e record. E’ un Milan che risponde sul campo alle cattiverie, insinuazioni e problematiche, che arrivano dal mondo esterno al gruppo squadra. Si tocca quasi con mano l’intento comune degli uomini di Pioli: uniti per vincere. L’ennesima perla di Pulisic, autore della miglior stagione della propria carriera, le sfrecciate di Theo sempre più vicino a raggiungere la leggenda Maldini e un Loftus-Cheek dominante, sono le parole d’ordine per sbloccare le vittorie in sequenza del Milan che, dopo ieri, arrivano a 5 in altrettante partite.

Obiettivo 2° posto e Europa League

Il Milan naviga in un mare in burrasca, incurante e forte dei propri convincimenti. L’inchiesta fa un baffo agli uomini di Pioli che, come cavalieri dalla scintillante armatura, sguainano la spada pronti a nuove eroiche battaglie. Senza sosta, senza freni, senza paura. Dalla vittoria a Roma con la Lazio, tra polemiche stucchevoli, fino alla vittoria in quella “fatal Verona”, passando per la doppia sfida europea contro la Slavia Praga. Doppia sfida che ha visto un solo padrone: il Milan. Leao in versione surfista, Theo sempre più maturo e concentrato, Pulisic travestito da Capitan America e Loftus-Cheek da Mister Fantastic, sono i fantastici 4 rossoneri alla conquista del secondo posto e dell’Europa League. Il cammino è ancora lungo, pieno di insidie ma, con la qualità mostrata nelle ultime gare, il Milan può davvero centrare i propri obiettivi e trasformare una stagione normale in una stagione da ricordare.

L’articolo Milan più forte dell’inchiesta: i 5 squilli di tromba proviene da Notizie Milan.

