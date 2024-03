Paolo Di Canio ha criticato apertamente il Milan, a suo dire una squadra non da Champions League. Le sue parole.

Il Milan consolida il secondo posto, dopo la vittoria di Verona il vantaggio sulla Juventus è salito a tre lunghezze. In Europa ha raggiunto senza patemi d’animo i quarti di Europa League ed è in corsa con autorevolezza per andare in fondo alla competizione. Nonostante ciò però Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport Club, ha esternato dubbi molto forti sulle qualità della rosa di Pioli.

Stefano Pioli

Milan non da Champions League

Paolo Di Canio ha espresso opinioni sul Milan decisamente forti, soprattutto se contrapposte al momento attuale dei rossoneri, sia in campionato che in Europa. L’ex bandiera della Lazio nutre dubbi sulla qualità della rosa del Mila, ritenendola non all’altezza della massima competizione europea. Le sue parole: “Il Milan è una squadra europea ma da Europa League, perché non ha equilibri. Non ha qualità superiore alla media in mezzo al campo per la Champions League, per giocarsela nel modo in cui gioca la formazione di Stefano Pioli, cioè spezzarsi in due”.

Il Milan sempre vicino alla Champions

Nonostante le critiche, nemmeno velate, di Paolo Di Canio, è bene ricordare che ormai il Milan è sempre più vicino alla conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Pur uscendo ai gironi, il Milan ha disputato una buona Champions, basterebbe pensare che le due squadre che si sono qualificate nel raggruppamento dei rossoneri sono entrambe ai quarti di finale della competizione. Nella passata stagione inoltre, il Milan ha raggiunto le semifinali, e quest’anno si giocherà la possibilità di replicare in Europa League.

