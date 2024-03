Tegola per il Milan. Kalulu, uscito ieri per infortunio, ha rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale. Ecco i tempi di recupero.

Piove sul bagnato in casa Milan. La vittoria di Verona è amara, amarissima, per Pierre Kalulu. Il difensore francese ha dovuto lasciare anzitempo il campo ieri al Bentegodi per infortunio, dopo averlo ritrovato dopo un’assenza di 4 mesi. In mattina il giocatore si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato un infortunio più grave di quanto ci si potesse aspettare o sperare.

Pierre Kalulu

Distrazione del legamento collaterale mediale

Pierre Kalulu, sottoposto a esami strumentali dopo l’infortunio di ieri a Verona, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Stagione decisamente sfortunata per il francese che, a inizio novembre, era stato operato in seguito alla rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Kalulu era appunto appena rientrato da questo brutto infortunio, pesante anche a livello psicologico, basti pensare infatti che lo stesso giocatore ha ammesso in una recente intervista di aver addirittura valutato il ritiro dalle attività agonistiche.

I tempi di recupero

Kalulu non sarà sottoposto ad intervento chirurgico, questa può essere l’unica nota positiva relativa all’infortunio del numero 20 rossonero. Il difensore ha difatti già iniziato il trattamento conservativo ma, purtroppo, dovrà star fuori dai giochi a lungo. Ciò che trapela è che il francese starà fuori almeno 6 settimane. In quest’ottica si prospetta il suo rientro in prima squadra a cavallo tra aprile e maggio. La stagione di Pierre Kalulu, purtroppo, è da dimenticare.

