Il Milan pur vincendo a Verona, oltretutto mettendo a referto 3 reti, torna a casa covando forti recriminazioni in merito alle scelte arbitrali di Mariani. Motivo della discordia è senza dubbio il cartellino giallo estratto ai danni di Theo Hernandez, reo di aver assunto un atteggiamento provocatorio verso gli avversari.

Il fatto

Theo Hernandez, dopo una progressione delle sue in fascia destra, sfonda il muro difensivo scaligero e dopo aver vinto due rimpalli deposita la palla in fondo alla reta. E’ il momento della festa, del giubilo e della celebrazione dell’evento per cui vale la pena pagare il biglietto: il gol. La freccia rossonera festeggia e si rivolge alla propria curva aprendo le braccia, per esprimere senso di soddisfazione per una rete che era partita da lontano. Tornando verso la metà campo la panchina del Verona è insorta contro il francese, attribuendogli un qualcosa che non aveva mai commesso. Con Baroni in testa, il Verona ha accusato Theo di irridere la propria tifoseria con quell’esultanza, cosa più che mai falsa. Nonostante il giocatore del Milan abbia chiarito al tecnico dei veneti la propria esultanza – per lui ricorrente – e aver incassato le scuse di Baroni, l’arbitro ha ugualmente estratto un cartellino giallo pesantissimo per Theo che, per somma di ammonizioni, salterà per squalifica la trasferta di Firenze con i viola.

Ecco perché il giallo a Theo è sbagliato

Mariani è caduto senza dubbio in inganno, non sapendo leggere attentamente la natura dei fatti. Theo Hernandez non ha irriso nessuno, nè ha voluto provocare qualcuno. La Gazzetta dello Sport ha bocciato la prestazione di Mariani, sottolineando che nel caso specifico di Theo ci sia stato un “fraintendimento di una gioia non provocatoria”, che ha portato l’arbitro ad estrarre un “cartellino giallo eccessivo”. Dello stesso avviso anche Marelli, il quale afferma che l’“esultanza di Theo che non ha nulla di provocatorio, poi c’è stato un gesto verso la panchina. Non vedo un gesto provocatorio, ammonizione sicuramente eccessiva. Non era una provocazione verso il pubblico”.

