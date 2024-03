L’esultanza di Theo ha suscitato molte polemiche social tra i tifosi dell’Inter, i quali credono che il francese abbia voluto irridere i nerazzurri.

Il Milan vince a Verona, contro un avversario che quest’anno sta dando filo da torcere a tutte, big incluse. I rossoneri espugnano il Bentegodi con personalità, autorevolezza e determinazione ma, sui social, si è scatenata l’ennesima polemica di cui avremmo francamento fatto a meno.

Theo Hernandez

La polemica social

L’esultanza di Theo di ieri al Bentegodi ha acceso di livore gli animi degli interisti che, ancora scossi dopo l’eliminazione dalla Champions League, hanno ritenuto erroneamente che il gesto del francese del Milan fosse in realtà un modo per schernirli, e gioire della loro eliminazione. Sui social e sui forum a tinte nerazzurre infatti sta circolando da ore questo pensiero, cioè che Theo “abbia scimmiottato l’esultanza di Dimarco per irridere l’eliminazione dell’Inter”. Cosa smentita dai fatti, dalle evidenze. Theo esulta così da ben 4 anni, da quando per intenderci Dimarco giocava in prestito al Verona. Rivendicazione inutile e fuoriluogo, utile solo a generare polemiche laddove non esistono. Di seguito, il tweet di Theo datato 5 ottobre 2020 in cui esulta dopo un gol esattamente come ieri al Bentegodi.

Yo no lo entiendo…y tú?? pic.twitter.com/Yl0ZEexS36 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 5, 2020

I fatti di Verona

Theo Hernandez, dopo una progressione delle sue in fascia destra, sfonda il muro difensivo scaligero e dopo aver vinto due rimpalli deposita la palla in fondo alla reta. E’ il momento della festa, del giubilo e della celebrazione dell’evento per cui vale la pena pagare il biglietto: il gol. La freccia rossonera festeggia e si rivolge alla propria curva aprendo le braccia, per esprimere senso di soddisfazione per una rete che era partita da lontano. Tornando verso la metà campo la panchina del Verona è insorta contro il francese, attribuendogli un qualcosa che non aveva mai commesso. Con Baroni in testa, il Verona ha accusato Theo di irridere la propria tifoseria con quell’esultanza, cosa più che mai falsa. Nonostante il giocatore del Milan abbia chiarito al tecnico dei veneti la propria esultanza – per lui ricorrente – e aver incassato le scuse di Baroni, l’arbitro ha ugualmente estratto un cartellino giallo pesantissimo per Theo che, per somma di ammonizioni, salterà per squalifica la trasferta di Firenze con i viola.

L’articolo “Theo ha scimmiottato l’esultanza di Dimarco”: lo hanno detto davvero proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG