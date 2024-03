Il giornalista Carlo Pellegatti analizza quanto avvenuto al Bentegodi di Verona.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha elencato tutti i motivi per cui la stagione attuale del Milan è più che positiva. “Verona-Milan è stata una bella partita. I grandi spettacoli e i grandi amori non dovrebbero mai finire, ed oggi lo è stato. Anche il loro goal, col senno di poi, ha dato un tocco in più di emozione. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine sul piano del gioco e delle individualità, con anche due traverse. A Verona non è mai facile vincere e loro venivano da due successi consecutivi, stanno lottando per la salvezza”.

Stefano Pioli

I numeri

“Nessuno può rovinarmi un Milan che dalla sosta ha portato a casa 39 punti in 17 partite, ne ha perse soltanto due. Abbiamo un punto in meno dello scudetto, dieci in più dell’anno scorso e due in più rispetto all’anno del secondo posto. Bene anche sul piano delle individualità. Dovevamo fiorire come ciliegi e peschi e così è stato. Bello aver raggiunto i 5000 goal in Serie A, ma ti do un altro dato: nelle ultime sette partite abbiamo preso 10 punti alla Juventus. Tutti hanno momenti difficili, bisogna essere bravi a saperne approfittare. Sono contento di parlare di calcio dopo una settimana complicata”.

Sul nigeriano

“Per quanto riguarda Chukwueze, io l’ho sempre difeso e aspettato, ieri ha segnato un bel goal e in generale, a differenza di altri giocatori che ho deciso di non aspettare, lui mi sembra un buon giocatore”.

