Ecco le parole di Tommaso Pobega, così parla il centrocampista del Milan in vista del match di Coppa Italia contro il Torino.

Sono queste le parole del centrocampista del Milan, Tommaso Pobega, a MilanTV parla così alla vigilia del match di Coppa Italia contro la sua ex squadra il Torino: “Bisogna sempre fare di più e alzare l’asticella. Sono contento di aver segnato, mi ha dato un po’ più di fiducia tornare a segnare in Serie A; è una delle sensazioni più belle: i tifosi ci sostengono, ci spingono a superare ogni difficoltà e quando vedi la curva piena urlare ed esultare è il massimo di gioia che si può raggiungere.“

Conclude così: “Come ha detto il mister: l’obiettivo è quello di vincere una competizione per migliorare nella mentalità e nel percorso. Quindi la Coppa Italia è fondamentale. Abbiamo un conto in sospeso contro il Torino a causa della partita non brillante di ottobre: vogliamo rifarci e vogliamo dimostrare che non eravamo quelli di quella partita“.

