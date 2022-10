Ecco le parole del mediano del Milan, Tommaso Pobega che discute a 1vs1 di Dazn dell’esperienza al Torino e sulla sua forma.

Sono queste le parole del centrocampista del Milan, Tommaso Pobega che discute a DAZN al programma 1vs1 del suo stato di forma: “Sto bene. Sono contento finalmente di essere riuscito a rimanere qua. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo a livello di squadra, possiamo fare ancora di più, sicuramente. Dopo magari qualche anno in cui ho fatto prestiti, ritornare qua ha un sapore diverso, il senso di dire: vai, vai, fai esperienza, dai il tuo massimo e poi torna qui che c’è un ambiente per lavorare fantastico“.

Conclude così sulla sua storia al Torino: “Uscendo dalla Primavera sicuramente non ero già pronto per fare un salto più alto di quello che ho fatto. Mi è servito fare ogni step per crescere, maturare e migliorare. Sapevo che stagione avevo fatto allo Spezia, sapevo il livello che c’era qua, io volevo avere un’altra prova da me stesso e dire: “Ok, voglio andare a fare un altro anno, rimettermi in gioco e cercare di fare ancora meglio“.

