Ecco le parole dell’ex calciatore Fulvio Collovati a MilanNews.it, che discute del Milan soprattutto sul rinnovo di Leao.

Sono queste le parole dell’ex giocatore Fulvio Collovati a MilanNews.it parla così del Milan ma soprattutto di Leao: “Non mi stupiscono le problematiche che stiamo riscontrando: ormai sono abituato a tutto questo, scelte per la maglia se ne fanno sempre meno. Le parole non servono a nulla, i fatti sono altri: se comincia a diventare primario l economico non c’è partita che regga. Non mi stupiscono questi problemi, tutti vogliono rinnovare ma poi nessuno lo fa, soprattutto quando dopo ricevi altre offerte: un po’ mi amareggia.“

Conclude così l’ex calciatore: “Poi c’è il problema del risarcimento allo Sporting Lisbona. Oltre all’ingaggio del calciatore c’è questa penale: non sono pochi soldi e non so chi sia disposto a pagarla. Il Milan ha una filosofia di mercato molto chiara, una linea vincente: vedremo cosa succederà“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG