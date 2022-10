Palladino su Milan Monza: «Ha ragione Pioli, è una partita romantica». Le parole del tecnico brianzolo

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa della sfida romantica tra Milan e Monza. Ecco le parole del tecnico brianzolo:

«Ha ragione Pioli, è una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l’ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan che resterà negli annali del calcio. Non stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci da grinta e voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno»

