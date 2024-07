Brayan King, giornalista inglese, ha criticato apertamente il Milan ritenendo la sua offerta per Emerson Royal non adeguata al valore del giocatore.

Il mercato ha da poco aperto i battenti, ma sta già riuscendo a regalare forti emozioni. Joshua Zirkzee ha animato i primi pomeriggi estivi dei tifosi rossoneri per poi evaporare ai primi caldi torridi e volare a Manchester, preferendo i “diavoli” inglese a quelli italiani. L’arrivo di Morata ha riportato il sereno, facendo sbocciare nuove ambizioni di successo. La squadra mercato rossonera, sistemato il reparto offensivo, almeno per quanto riguarda il profilo principale, ha attivato i propri radar alla ricerca di altri innesti che possano accrescere la profondità e la qualità della rosa di Fonseca. Tra i profili attenzionati in casa Milan figura anche quello di Emerson Royal del Tottenham. Proprio dall’Inghilterra arriva una clamorosa polemica e “attacco” al Milan, perpetrato dal giornalista Brayan King.

Offerta ridicola

Brayan King, parlando del recente interesse del Milan per Emerson Royal, in forza al Tottenham, ha espresso pareri decisamente forti e spigolosi in merito alla presunta offerta che il Club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato agli Spurs. Nello specifico ha affermato che “l’offerta del Milan è ridicola, i club stanno pagando di più per dei 17enni”. Non contento aggiunge che “le squadre italiane, in particolare il Milan, vendono a caro prezzo ma non amano spendere molto“. Prosegue il discorso spiegando quella che sarà la strategia del Tottenham, cioè di “cercare una cifra compresa tra 12 e 15 milioni di sterline, almeno. Emerson è un giocatore versatile e mi aspetto che il Tottenham cercherà quindi una cifra minima di 12 milioni di sterline”.

Emerson Royal

Il Milan segue ancora Emerson Royal?

Da ciò che trapela il Milan potrebbe anche aver deciso di rinunciare al colpo Emerson Royal. Paulo Fonseca potrebbe infatti promuovere nel ruolo di terzino Kalulu, oltretutto il francese si è già disimpegnato ottimamente in quella zona di campo in carriera. Tale mossa permetterebbe al Milan di dirottare maggiori finanze per rafforzare la difesa con l’inserimento di un difensore centrale importante, in tal senso Pavlovic potrebbe essere il profilo ideale.

