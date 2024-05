I rossoneri potrebbero fare altri cambiamenti nel reparto mediano anche se ovviamente non al livello di quanto accaduto l’anno scorso.

Il Milan potrebbe ritoccare nuovamente il centrocampo nonostante la rivoluzione della scorsa estate.

Possibili uscite

Ismael Bennacer fino alla passata stagione è stato uno dei punti fermi della squadra di Pioli ma ora ci sono serie possibilità che lasci il club quest’estate; si fanno infatti sempre più forti le voci degli interessi di squadre della Premier League e dell’Arabia Saudita. Se arrivasse l’offerta giusta, anche Yacine Adli potrebbe essere ceduto nonostante stia cominciando a giocare con continuità. Si pensa che il francese possa valere tra i 15 ed i 20 milioni; se almeno uno partisse verrebbero acquistati almeno due centrocampisti.

Sofyan Amrabat

Obiettivi in entrata

Il Milan anche tenendo tutti avrebbe bisogno di un centrocampista con spiccate caratteristiche difensive: nessuno degli attualmente presenti in rosa garantisce un adeguato filtro e questo porta la difesa ad incassare tanti gol. Calciomercato.it fa il punto sui tanti nomi accostati al Milan cominciando da Youssouf Fofana del Monaco. In realtà è più probabile che questi vada in Premier League. Difficile anche arrivare a Khephren Thuram (fratello di Marcus dell’Inter) che al pari di Fofana ha un costo molto elevato. Ci sono però altri due profili in Premier League che hanno appena un anno di contratto: si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Sofyan Amrabat del Manchester United. Quest’ultimo però difficilmente verrà riscattato dai Red Devils e dovrebbe tornare alla Fiorentina.

