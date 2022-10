Ieri il Milan ha battuto nettamente la Dinamo Zagabria. Il primo gol è arrivato su palla inattiva. In questa stagione non era mai successo in Champions League

Ieri il Milan ha battuto nettamente la Dinamo Zagabria. Il primo gol è arrivato su palla inattiva. In questa stagione non era mai successo in Champions League.

L’ultimo gol simile è datato dicembre 2021 (gol di Tomori contro il Liverpool su calcio d’angolo).

The post Milan, prima rete su palla inattiva in Champions in stagione appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG