Dopo l’eliminazione in Youth League, il Milan Primavera di Ignazio Abate tornerà in campo sabato contro il Lecce

Dopo l’eliminazione in Youth League per mano dell’Hakduk Spalato, il Milan Primavera di Ignazio Abate tornerà in campo in campionato.

Sabato 29 aprile, alle ore 15, ci sarà infatti la sfida al Lecce capolista.

The post Milan Primavera, si torna in campo: sabato la gara col Lecce appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG