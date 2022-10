Milan Primavera, Simic: «Primo gol? Sensazione incredibile». Le parole del difensore rossonero

Jan-Carlo Simic, difensoore del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita del match di Youth League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanTV.

«Segnare il primo gol è una sensazione incredibile, soprattutto contro una squadra come il Chelsea. Abbiamo giocato una buona partita, ma vogliamo fare ancora meglio settimana prossima per prenderci i tre punti. Tra campionato e Youth League la qualità dei giocatori non è tanto diversa, quello che cambia è l’esperienza di una trasferta lunga con tutto il gruppo. È un’esperienza diversa e molto bella, siamo contenti di viverla: è qualcosa che ci aiuta a crescere, è il motivo per cui giochiamo a calcio.»

