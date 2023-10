Milan primo non solo in Serie A ma anche in questa speciale classifica: solo il Real Madrid fa come il Diavolo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è concentrata in particolar modo sulle rotazioni che Pioli sta attuando in questo inizio di stagione, una strategia che fin qui si è rivelata vincente.

Tra le squadre che sono in vetta nei rispettivi campionati, soltanto il Milan insieme al Real Madrid cambia così tanto: ad oggi infatti sono già 19 i giocatori impiegati dai rossoneri per almeno 100 minuti.

The post Milan primo anche in questa speciale classifica: solo il Real fa come il Diavolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG