Nuovo San Siro, il sindaco Sala svela: «Milan e Inter non si parlano, entrambe hanno questa idea in mente»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato durante l’assemblea del Comune di Milano sui rapporti fra Suning e RedBird.

SALA – «Avevo detto che i club sarebbero potuti andare via da San Siro perché conosco le logiche di una azienda e quelle sono due aziende, non due enti di beneficenza. E sapevo che non stavano bluffando. Molti consiglieri mi guardavano con sufficienza dicendo che non sarebbero mai andate via da Milano. Poi però c’è stata una novità e qui mi prendo la responsabilità di quello che dico ma credo sia acclarato. La novità è che le proprietà di Inter e Milan non si parlano e a dimostrazione di ciò per la prima volta a fine settembre, quando dovevano rispondere alla richiesta di manifestare la loro volontà di dare seguito alla proposta presentata, hanno risposto disgiuntamente. La voglia di avere un proprio stadio per ciascuna sta prendendo il sopravvento. È fattuale che non si stanno parlando e che c’è la volontà di avere un proprio stadio ciascuna»

