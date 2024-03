Il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, effettuerà in difesa una vera e propria rivoluzioni. I nomi di chi resta e di chi andrà via.

Il Milan interverrà, con ogni probabilità, per rinforzare il pacchetto arretrato della rosa di Pioli. La squadra di mercato rossonera, già a gennaio, ha tentato l’affondo per accaparrarsi un difensore centrale di valore, in particolare tentando la posta Buongiorno con il Torino. Nel prossimo mercato è lecito aspettarsi grandi manovre in difesa, tra partenze e nuovi arrivi.

Simon Kjaer

Kjaer out, Kalulu se…

La Gazzetta dello Sport ha analizzato, sulle proprie colonne, il prossimo mercato rossonero, in particolare quello relativo alla difesa. I troppi gol incassati in stagione rappresentano un fattore che la società intende correggere, effettuando una vera e propria rivoluzione. A fare la valige, con ogni probabilità, sarà Kjaer che si avvia a scadenza del contratto. Anche Kalulu però -così come sottolinea la rosea- potrebbe salutare. La sua stagione è stata costellata di infortuni e il suo apporto alla squadra è stato davvero riduttivo. Motivo per cui il Milan, in caso di offerte importanti, potrebbe decidere di liberarsene.

Chi resta

La Gazzetta dello Sport ha svelato i programmi che brulicano in casa Milan. Sicuri di restare in rossonero sono Tomori, Thiaw e Gabbia. Quest’ultimo, al rientro dal prestito, ha dimostrato di essere una garanzia scalando così molte gerarchie nelle scelte di Pioli. La situazione di Tomori – spiega la rosea- è in stand-by, il Milan vuole tenere il giocatore ma in caso di offerte folli per lui potrebbe accettare di perderlo. In entrata La Gazzetta ha rivelato che la quadra mercato rossonera potrebbe puntare tutto su Chalobah del Chelsea, il quale ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni. Altro nome su il Milan potrebbe orientarsi è Kiwior, vecchia conoscenza del calcio italiano con la maglia dello Spezia, attualmente all’Arsenal.

