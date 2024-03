L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha svelato cosa è accaduto nella cena con alcuni dirigenti.

Stefano Pioli ha parlato del 3-1 rifilato allo Slavia Praga ma non solo ai microfoni di Sky Sport. “Sicuramente abbiamo gestito meglio la superiorità numerica rispetto alla gara d’andata, in undici contro undici è stata una partita più difficile ma ci avevano lasciato spazi nei quali potevamo colpire”.

Il momento dei rossoneri

“Stiamo bene, è un momento positivo, i nostri tre giocatori offensivi hanno qualità. Dobbiamo fare bene domenica in un’altra partita difficile col Verona, prima di recuperare energie nella pausa. Abbiamo passato due turni che potevano sembrare semplici ma Rennes e Slavia non erano squadre facili. Ci sono 8 squadre che possono vincere l’Europa League e ci siamo anche noi”.

Stefano Pioli

La cena avvenuta qualche giorno fa con Furlani ed Ibrahimovic

“Non abbiamo parlato di futuro. La cena l’ho apprezzata tanto, il club mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie col Milan. Abbiamo parlato tanto delle nostre cose, questo è un momento in cui dobbiamo essere concentrati sulle cose che dobbiamo fare”.

Sul numero 10

“Il suo status deve essere questo. Dipende da lui, parliamochi chiaro. Noi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, ora dipende da lui: ha esperienza, qualità, potenza, Mi auguro che sia così forte mentalmente da avere questo approccio alla partita”.

Le differenze con le big europee

“Penso che il gap sia un po’ diminuito per il calcio italiano, malgrado le big straniere abbiano delle possibilità economiche nettamente diverse dalle nostre. Il gap è diminuito. Eliminazione dell’Inter una sorpresa, rientra tra le squadre migliori europee. Non siamo così tanto lontani, ma non è facile mantenere alto il livello se all’estero continuano a spendere e a migliorarsi”.

