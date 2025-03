Milan pronto a chiudere il colpo nei prossimi 10 giorni: Cardinale dà il via libera finale, il futuro dei rossoneri è pronto a cambiare

Milan pronto a chiudere il colpo nei prossimi 10 giorni. Cardinale avrebbe dato il definitivo via libera alla trattativa.

Il Milan si appresta a gettare le basi per un cambiamento strutturale che riguarderà ogni area del club, dall’amministrativo al tecnico, coinvolgendo anche la rosa dei giocatori. In queste ore, Cardinale ha ricevuto la “candidatura” della grande bandiera rossonera di tornare in sella al Milan, con le sue ultime dichiarazioni che sembrano un chiaro segnale di apertura. Questo ritorno potrebbe rappresentare un passo fondamentale nel processo di rinnovamento e rilancio del club, capace di restituire fiducia all’ambiente e di riaccendere la passione dei tifosi. La dirigenza, quindi, sta valutando attentamente come muoversi per costruire un progetto vincente e duraturo nel tempo, poggiato su solide basi.

Milan pronto a chiudere nei prossimi 10 giorni

Come detto, Cardinale è seriamente convinto di dare una sterzata netta alla società e alla squadra, con scelte che potrebbero coinvolgere tutti, senza esclusioni. Anche i big non sono per nulla tranquilli; anzi, il Milan starebbe valutando seriamente la cessione di uno dei giocatori simbolo per i tifosi, un’ipotesi che non lascia indifferenti. Tuttavia, l’ultima indiscrezione rivela che il Milan avrebbe ormai ottenuto il sì del primo tassello della rinascita rossonera, un acquisto che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo. La dirigenza punta a chiudere l’operazione già nei prossimi giorni, con la speranza che questo primo colpo possa dare il via a una serie di cambiamenti strutturali, mirati a rilanciare il club e riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Contatti positivi: il Milan pronto a chiudere il colpo

Tra i nomi valutati per ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan, quello di Igli Tare sembra guadagnare consenso e preferenza. L’ex direttore sportivo della Lazio, rimasto libero dopo la conclusione del suo contratto a giugno 2023, ha già avuto in passato approcci con il Milan, in particolare nel 2019, su proposta di Paolo Maldini. Oggi, con contatti informali già avviati, la sua candidatura si fa sempre più concreta – scrive Calciomercato.com – e le trattative potrebbero portare a una definizione dell’affare entro metà marzo. Nonostante Tare sembri attualmente il favorito per il ruolo, il Milan non chiude le porte ad altre opzioni. La figura di Fabio Paratici, con un passato in Juventus e una carriera di successi alle spalle, rimane una possibile alternativa, anche se più sullo sfondo. Allo stesso tempo, le candidature di Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta, e Andrea Berta, ex-Atletico Madrid con prospettive dirette verso l’Arsenal, appaiono meno probabili, sebbene non del tutto escluse.

