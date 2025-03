Sacchi “demolisce” il Milan, poi fa il nome dell’allenatore da prendere: “Fino in fondo con questa scelta”

Sacchi “demolisce” il Milan, poi fa il nome dell’allenatore da prendere. L’indicazione del grande ex rossonero è un monito potente.

La situazione in casa Milan è precipitata rapidamente. Dopo il mercato di gennaio, il quarto posto sembrava una possibilità concreta, certamente alla portata del gruppo di Conceição, fresco vincitore della Supercoppa Italiana. Tuttavia, dopo quel momento di luce, la squadra ha vissuto un blackout totale, e ora sembra difficile riaccendere la scintilla. In questo contesto, l’idea del possibile ritorno della grande bandiera rossonera ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi, soprattutto dopo le sue parole di apertura. Tuttavia, la passione ritrovata dai supporters deve fare i conti con una realtà che esige fatti concreti e non più promesse. I tifosi del Milan sono pronti a sperare di nuovo, ma solo se la dirigenza agirà con determinazione e visione per rilanciare davvero il club.

I problemi del Milan le prime scelte per rinascere

Sono tante le cose da sistemare nel Milan, sia sul fronte giocatori che sul fronte societario. L’attuale caduta libera della squadra, sebbene dolorosa, ha il vantaggio di aver finalmente spinto la dirigenza a riflettere seriamente sulla situazione in corso. In questo contesto, la scelta del nuovo direttore sportivo emerge come la prima risposta ai problemi, con l’auspicio che porti una ventata di cambiamento e di stabilità. Inoltre, si fa strada l’idea di un primo colpo di mercato che potrebbe segnare l’inizio della rinascita rossonera. La dirigenza sembra decisa a non perdere tempo e a pianificare con attenzione il futuro, puntando su innesti mirati e su una nuova visione che possa restituire al Milan la competitività persa.

Sacchi demolisce il Milan e fa il nome dell’allenatore da “prendere”

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha affermato: “Senza alcun dubbio posso affermare che l’avvento di Sergio Conceiçao non ha portato quei benefici che tutti i tifosi si attendevano. E su questo bisogna riflettere con serietà e con umiltà. Ma è possibile che il Milan compri una serie di calciatori di cui si conosce poco o nulla in estate, e poi in gennaio si torni sul mercato per fare una specie di rivoluzione? Bisogna basarsi prima di tutto sulle qualità umane e poi su quelle tecniche: guardare prima la testa e poi i piedi.Tutto nasce da una mancata chiarezza nelle idee”. Prosegue poi rivelando i prossimi passi da compiere nella scelta del nuovo allenatore del Milan: “Ricordo, e spero di non sbagliarmi, che il Milan aveva individuato in Lopetegui l’allenatore per questa stagione. Poi, dato che i tifosi si sono ribellati, perché consideravano Lopetegui un profilo non adatto, si è deciso di puntare su Fonseca . Ecco, quella è stata la prima mossa sbagliata. Se tu, presidente, ds o ad, sei convinto di una scelta o di un’idea devi andare fino in fondo e non piegarti agli umori della piazza. Ciò che deve fare adesso il Milan è abbastanza semplice, e lo devono fare, prima di tutto, la proprietà e i dirigenti. Scegliere gli uomini giusti per guidare la rinascita, affidare a un allenatore di loro fiducia la costruzione della squadra, lasciare che sia lui a decidere i giocatori che devono essere acquistati e quelli che devono essere ceduti, e dare a questo tecnico pieno appoggio. Questo è il modo migliore per tornare al successo”.

Leggi l’articolo completo Sacchi “demolisce” il Milan, poi fa il nome dell’allenatore da prendere: “Fino in fondo con questa scelta”, su Notizie Milan.