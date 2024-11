La decisione in merito sembra ormai presa, e il Milan si appresta a incassare 40 milioni. Una mossa che cambierà il volto della squadra.

Il Milan si prepara davvero a cambiare pelle, a cavallo tra il mercato di gennaio e quello estivo. Potremmo dire porte girevoli in casa rossonera, per una transizione forte e che mira al raggiungimento di un livello sempre maggiore di competitività.

Le strategie sembrano ormai definite, chiare, così come le prossime mosse che evidenziano che il cambiamento è più vicino che mai. Il Milan, attraverso questa politica, si appresta a vivere il prossimo mercato estivo potendo contare su un notevole tesoretto da investire.

Dalla svolta di mercato, a quella sul campo

Il Milan si trova in un momento cruciale della propria stagione, con il campionato ormai alle porte e una sfida con la Juventus che profuma di ultimo treno per le prime posizioni. Gara da non sbagliare, per dare nuovo avvio a una stagione che fino ad ora ha vissuto di troppi bassi e pochi acuti, seppur dolcissimi come nel derby e a Madrid. Occorre la svolta, la stessa che si annuncia sul mercato. Il prossimo mercato potrebbe infatti portare in dote al Milan un tesoretto davvero invidiabile per poter pianificare la rosa del futuro. In quel di Via Aldo Rossi le idee sono sempre più chiare.

Protagonisti in partenza

Tra i giocatori destinati a lasciare il Milan, spiccano alcuni nomi che hanno saputo farsi valere con le maglie delle squadre che li hanno accolti in prestito. Tommaso Pobega, attualmente a Bologna, ha superato un difficile inizio di stagione causato da un infortunio, riuscendo a conquistare una posizione di rilievo sotto la guida di Vincenzo Italiano. La squadra rossoblù sembra intenzionata a riscattarlo per 10 milioni di euro. Anche Yacine Adli, che sta mostrando ottime prestazioni con la Fiorentina, pare in procinto di essere riscattato per 12 milioni di euro. Pierre Kalulu, divenuto un elemento chiave per la Juventus, è un altro dei giocatori il cui addio al Milan non è in discussione, con il club bianconero pronto a sborsare 14 milioni di euro più eventuali bonus. Completano l’elenco Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, entrambi in dirittura d’arrivo all’Empoli, rispettivamente per meno di un milione e circa 7 milioni di euro, con il Milan che detiene comunque un’opzione per un eventuale contro-riscatto di Colombo. Un tesoretto che il Club di Via Aldo Rossi investirà nel prossimo mercato estivo, una cifra importante che potrebbe permettere ai rossoneri di puntellare la rosa in ogni reparto con colpi mirati e di prospettiva. Quanto detto da Ibra recentemente di un Milan proiettato verso nuovi obiettivi e vittorie, prende sempre più consistenza. Su tutti potrebbe emergere il nome di Samuele Ricci, ma non solo.

Moncada, Furlani e Scaroni

Riflessioni sul futuro

Questi addii imminenti, al di là degli aspetti puramente economici e contrattuali, offrono al Milan l’opportunità di riflettere sulle sue strategie future e sulla costruzione di una squadra competitiva per le stagioni a venire. L’intenzione di vendere o riscattare giocatori rispecchia non solo valutazioni sulle performance individuali ma anche una visione a medio-lungo termine volta a rafforzare e rinnovare l’organico in base agli obiettivi sportivi e finanziari del club.

