Milan “pronto” a “scambiarlo” con Tomori: si fa largo una soluzione a sorpresa

Il Milan potrebbe dare vita a uno “scambio” decisamente inaspettato con Tomori. Ecco cosa trapela.

Nel mondo del calcio, le strategie di mercato e gli scambi di giocatori tra club assumono un’importanza cruciale, soprattutto quando si avvicina la finestra di trasferimento.

Un recente sviluppo vede il Milan al centro delle attenzioni, con il possibile scambio di un difensore che potrebbe rivelarsi un’opzione vantaggiosa sia per il giocatore che per i club coinvolti.

Il futuro incerto di Tomori al Milan

Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan, sembra attraversare un momento di incertezza nel club rossonero. Nonostante le ottime prestazioni mostrate in passato, ultimamente il calciatore sembra aver perso brillantezza, contribuendo a rendere la sua posizione nel team meno solida di quanto non fosse alcune settimane fa. La scelta dell’allenatore Paulo Fonseca di affidarsi a Malick Thiaw e Matteo Gabbia per la coppia titolare di centrali ha relegato Tomori a un ruolo più marginale, destinandolo a scendere in campo principalmente nelle partite giudicate meno rilevanti.

Lo “scambio” a sorpresa con Tomori

La valutazione di mercato di Tomori durante l’estate aveva raggiunto cifre intorno ai 30/35 milioni di euro, ma alla luce delle recenti prestazioni, il Milan potrebbe considerare offerte anche leggermente inferiori. La Premier League appare come la destinazione più probabile per il difensore inglese, con club come West Ham, Aston Villa e Newcastle che mostrano un interesse particolare. Tuttavia, un possibile scambio potrebbe aprire nuove prospettive sia per Tomori che per il Milan. Il giocatore che potrebbe entrare a far parte dell’organico milanista tramite lo scambio è Radu Dragusin – scrive Milanlive.it – attualmente al Tottenham ma non considerato un titolare inamovibile. Nonostante ciò, il difensore rumeno ha accumulato una discreta esperienza sia in Premier League sia in Europa League, totalizzando dodici presenze e oltre novecento minuti di gioco. Prima del trasferimento a Londra, Dragusin era stato nel mirino di vari club italiani, tra cui proprio il Milan, ma fu la Premier League a prevalere.

Un affare vantaggioso?

L’età di Dragusin, prossimo ai 23 anni, e la sua valutazione di mercato, stimata intorno ai 25/30 milioni di euro, rendono l’ipotesi di scambio con Tomori estremamente concreta e potenzialmente vantaggiosa per entrambe le parti. Il Milan potrebbe accogliere un giovane difensore con esperienza internazionale e predisposizione a giocare in Serie A, mentre Tomori avrebbe l’opportunità di rilanciarsi in un campionato di alto livello come la Premier League, dove il suo stile di gioco è molto apprezzato.

