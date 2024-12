“Scambio” a sorpresa con Loftus-Cheek: il Milan stringe per il talento della Serie A

Il Milan ci starebbe pensando davvero. Lo “scambio” a sorpresa con Loftus-Cheek è sempre più concreto.

Nel vibrante mondo del calcio, la sessione invernale del calciomercato rappresenta un’occasione cruciale per le squadre di perfezionare le proprie rose in vista della seconda metà stagionale.

Con l’obiettivo di rafforzarsi, il Milan, guidato da Paulo Fonseca, sta progettando mosse strategiche per mantenere viva la sua ambizione sia in campionato sia nelle competizioni europee.

L’idea del Milan

La centralità del progetto milanista per il mercato di gennaio si concretizza nel rinforzare la rosa di Fonseca e colmare quei gap che al momento limitano i rossoneri. Tale tattica potrebbe vedere coinvolto Ruben Loftus-Cheek, che sembra non aver trovato il suo spazio ideale nell’attuale schieramento rossonero e che quindi potrebbe rientrare in uno “scambio” a sorpresa.

Un rafforzamento in mezzo al campo

La performance sotto le aspettative di Loftus-Cheek nei piani tattici di Fonseca ha aperto le porte alla possibilità di un suo trasferimento. Il suo addio non solo rappresenterebbe un’opportunità di mercato per squadre della Premier League come West Ham e Newcastle, ma anche un’apertura finanziaria per il Milan, che potrebbe incassare circa 18 milioni di euro dalla sua cessione. Questi fondi sarebbero fondamentali per avvicinarsi alla clausola rescissoria di Samuele Ricci, valutata a 26 milioni di euro, dimostrando la volontà dei rossoneri di investire per consolidare il centrocampo. Samuele Ricci del Torino – scrive Milanlive.it – emerge come l’obiettivo principale del Milan in questa fase di calciomercato. Il centrocampista, già affermatosi come punto di riferimento nel Torino e recentemente diventato pilastro anche della nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti, si trova al centro delle strategie di mercato rossonere. Il suo contratto in scadenza nel giugno 2026 e le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, non sembrano scongiurare l’ipotesi di un trasferimento, considerata anche l’attenzione di top club europei verso il talentuoso centrocampista.

Ruben Loftus-Cheek

La competizione serrata

Non è solo il Milan a puntare su Ricci: squadre di calibro internazionale come Inter, Napoli e Manchester City hanno mostrato interesse per il giocatore, complicando ulteriormente le negoziazioni. Questa accesa concorrenza pone il Milan di fronte a una sfida significativa, non solo in termini economici ma anche temporali, con la necessità di concludere l’affare prima degli avversari per assicurarsi un talento riconosciuto e desiderato in tutta Europa.

