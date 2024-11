Il terzino sinistro francese da anni ormai non ha una riserva di livello che possa permettergli di rifiatare: riusciranno i rossoneri a risolvere l’annoso problema

In un ambiente calcistico sempre in fermento come quello italiano, le voci di mercato si rincorrono con costanza, suscitando l’interesse degli appassionati di tutto il paese.

Tra queste, una delle più recenti riguarda il Milan e la possibile ricerca di una valida alternativa a Theo Hernandez, uno dei pilastri della squadra rossonera. Carlo Pellegatti, noto giornalista e fervente tifoso del Milan, ha lanciato un nome che potrebbe rivelarsi una carta interessante per la futura campagna acquisti del club.

La situazione

Quando c’erano ancora Maldini e Massara in dirigenza il club scommise su Ballo-Touré ma il franco-senegalese non si è dimostrato neanche lontanamente all’altezza del ruolo. Nelle stagioni successive si è preferito adattare in quel ruolo giocatori che erano soliti giocare a destra come Florenzi e Terracciano o impiegare ex Primavera come Bartesaghi e Alex Jimenez.

Il profilo ricercato

Il Milan, come sottolinea Pellegatti, non cerca un calciatore di altissimo profilo come potrebbe essere Robertson del Liverpool, ma un giocatore che presenti delle caratteristiche tecniche e atletiche di tutto rispetto e che abbia un prezzo contenuto.

Alex Jimenez

L’obiettivo

Nel suo ultimo intervento su YouTube, Pellegatti ha messo in luce le caratteristiche di Jordan Zemura, attualmente in forza all’Udinese, come possibile rinforzo per il lato sinistro della difesa milanista. Chiaramente per inserirlo nella lista Champions il Milan dovrà liberare un posto. In questa situazione si inserisce la possibile partenza di Luka Jovic che interessa al Torino. L’esterno inglese naturalizzato zimbabwese ha una valutazione di mercato attorno ai 5 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt: il suo acquisto, quindi, rappresenterebbe un’operazione economicamente sostenibile per il Milan.

