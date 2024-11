Le due squadre che si sono affrontate ieri potrebbero sfidarsi nuovamente anche se le loro esigenze sono diverse.

Nel cuore dello sport italiano, dove calcio e passione camminano all’unisono, Milan e Juventus si apprestano a vivere una battaglia fuori dal rettangolo verde, precisamente sul mercato dopo essersi sfidate ieri sul campo.

La posta in gioco? Un promettente difensore che milita nel campionato di Serie A, destinato a infuocare ulteriormente la rivalità tra queste due storiche compagini.

Delusione bianco-rossonera

La gara di ieri è terminata con uno 0-0 estremamente scialbo che ha soddisfatto probabilmente più gli uomini di Thiago Motta. I rossoneri infatti sono sempre più lontani dalla vetta della classifica, anzi in realtà al momento n on sarebbero neanche qualificati alla prossima Champions League.

La contesa

La finestra del calciomercato, in attesa di aprirsi a gennaio, è già teatro di movimenti strategici tra le big d’Italia, con il Milan deciso a superare la Juventus nella corsa a un difensore che sta facendo parlare di sé per le sue performance. Chiaramente però i bianconeri hanno esigenza di intervenire subito mentre i meneghini progettano un colpo da fare in estate.

Tommaso Pobega

L’obiettivo

Secondo Milan Live entrambe le squadre sono interessate all’acquisto di Sam Beukema: sembra che la valutazione del Bologna oscilli attorno ai 18 milioni di euro, cifra che testimonia l’alto valore attribuito al difensore centrale. La Juventus, particolarmente colpita dagli infortuni di Bremer e Cabal, si trova in una posizione di necessità che potrebbe accelerare un intervento sul mercato; tra l’altro Thiago Motta ha avuto modo di apprezzare Beukema durante la propria esperienza in Emilia-Romagna.

Il piano di Moncada

L’idea del Milan è quella di aspettare la prossima estate cercando di inserire nella trattativa il cartellino di Tommaso Pobega, valutato intorno ai 10 milioni di euro, sperando che il Bologna possa essere attratto da questa proposta.

