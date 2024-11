I rossoneri rompono gli indugi per risolvere una questione non semplice: occorre fare in fretta per non far diventare il tutto un problema.

Nel mondo del calcio, le trattative di rinnovo contrattuale rappresentano spesso dei veri e propri tasselli strategici per la costruzione di squadre competitive.

Il Milan sta attualmente navigando in queste delicate acque con l’obiettivo di blindare uno dei suoi giocatori chiave: Theo Hernandez.

La priorità

Il rinnovo del contratto del francese è diventato una questione di primaria importanza per la dirigenza rossonera. Nel panorama attuale, caratterizzato da una competizione sempre più accesa sia sul campo che nei bilanci, assicurarsi la permanenza di giocatori di alto livello è fondamentale. La dirigenza rossonera, ben conscia del valore aggiunto che un giocatore come Hernandez porta alla squadra, ha dunque messo il suo rinnovo in cima all’agenda. Lo stesso Moncada ha recentemente confermato l’importanza di questa trattativa per il futuro del club.

Pilastro

Negli ultimi anni, Theo Hernandez si è affermato come uno degli uomini più importanti del Milan, sopratutto grazie alle sue incursioni offensive sulla fascia sinistra. La sua velocità, tecnica e capacità di segnare rendono il giocatore una minaccia costante per le difese avversarie.

Theo Hernandez

Le ultime

Le informazioni che emergono dal fronte della trattativa mostrano un quadro positivo. Secondo Calciomercato.com, si stanno raccogliendo i segnali di un avvicinamento tra le richieste del giocatore e l’offerta del Milan. Le parti sembrano infatti lavorare per trovare una quadra economica che soddisfi entrambe, con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro a stagione.

