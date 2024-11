Il club rossonero più volte negli ultimi mesi è stato vicino ad un giocatore che sta brillando in Serie A.

Nel panorama del calcio moderno, le occasioni di mercato possono trasformarsi da opportunità d’oro a vere e proprie chimere in un battito di ciglio.

Una situazione emblematica di questa dinamica si è verificata recentemente con il Milan che si ritrova a ruminare su una chance sfuggita.

Rimpianto

C’è un episodio che incuriosisce e allo stesso tempo genera rimorso tra i corridoi di Casa Milan. Si tratta di una trattativa che avrebbe potuto portare un innesto significativo nella rosa rossonera, ma che, per una serie di circostanze, non è arrivata a compimento. Il protagonista di questa vicenda è un terzino di talento che, dopo essere stato un obiettivo rossonero più volte durante la scorsa stagione, ha finito per indossare la maglia di un’altra compagine di Serie A.

Il salto di qualità

Juan Miranda, classe 2000, ha visto la propria quotazione sul mercato crescere esponenzialmente grazie alle ottime prestazioni fornite con il club rossoblù. Quello che un anno fa poteva sembrare un affare accessibile per il Milan, tra l’altro a costo 0 data la scadenza di contratto con il Betis, oggi si manifesta come un’operazione decisamente più onerosa. Attualmente, il valore del cartellino del giovane spagnolo si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

Juan Miranda

Scenari futuri

Il Milan non ha certamente chiuso la porta a un possibile ingresso di Miranda nelle sue fila: lo riporta Milan Live. La dirigenza rossonera mantiene un interesse nei confronti dello sviluppo della carriera del terzino, considerandolo come un potenziale rinforzo in caso di partenza di Theo Hernandez. Per quest’ultimo vanno avanti le trattative per il rinnovo.

