Il Milan è quanto mai deciso a cambiare direzione a partire da gennaio. Si parla già di tre cessioni e una nuova strategia.

In vista del mercato di gennaio, il Milan si trova ad affrontare una serie di sfide cruciali per rimodellare la squadra e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.

Dopo un weekend amaro che ha visto i rossoneri soccombere di fronte all’Atalanta, distanziandosi ulteriormente dalla vetta della classifica, il club è pronto a mettere in atto misure decise.

Il Milan vuole rinnovare

La frustrazione per i risultati non soddisfacenti ha spinto la dirigenza a prendere decisioni importanti. La pazienza è finita – scrive Milanlive.it, e a gennaio il Milan è pronto a fare spazio a nuovi innesti, liberando posti in squadra. Le cessioni si preannunciano come una parte centrale di un piano ben preciso, che mira a rinnovare e ridisegnare la squadra, forse anche in vista di un mercato estivo più ambizioso.

Pazienza finita: pronte tre cessioni

Per quanto riguarda le cessioni, il club punta a liberarsi di alcuni giocatori ormai ai margini del progetto rossonero. Fode Ballo Touré e Divock Origi rappresentano i casi più emblematici. Dopo essere stati esclusi dal progetto immediato del Milan al loro ritorno dai prestiti, il loro futuro sembra sempre più lontano da Milanello. Mentre Touré potrebbe attrarre l’interesse di club della Ligue 1, la situazione contrattuale di Origi, legato al Milan fino al 2024 con un ingaggio notevole, complica le prospettive di una sua facile cessione. Un occhio di riguardo va poi a Luka Jovic, attaccante serbo attualmente in fase di recupero da un’operazione e già nel mirino del Galatasaray. La sua probabile partenza, così come quella di Origi e Touré, sottolinea la volontà del Milan di rinnovarsi, cercando al contempo di mantenere inalterate le sue capacità competitive.



Sguardo al futuro

Il Milan si appresta dunque a un gennaio di fuoco, con l’obiettivo di razionalizzare la rosa e di inserire elementi capaci di apportare valore aggiunto in campo. Nonostante le difficoltà presenti e la delusione accumulata nel corso della stagione, il club non perde la speranza di rivoluzionare il proprio percorso attraverso mosse mirate e strategiche sul mercato. La gestione dei giocatori in esubero e l’identificazione di nuovi talenti che possano integrarsi efficacemente nella filosofia di gioco rappresentano le principali sfide che la dirigenza è chiamata a fronteggiare nelle prossime settimane.

