Nel contesto di un Milan che cerca di ritrovare la propria identità e solidità dopo una stagione fino ad ora non esaltante (esclusi derby e Madrid), una delle figure più discusse è senza dubbio Theo Hernandez.

Il francese, un tempo considerato una delle punte di diamante del club rossonero, sta vivendo un periodo di forma decisamente altalenante, che lo ha visto evolvere da protagonista a punto debole della squadra. L’analisi del suo rendimento e della sua situazione contrattuale apre diverse riflessioni sul futuro sportivo e strategico del giocatore e del Milan stesso

Il momento no non finisce più

Theo Hernandez, dopo aver esaltsto il pubblico di San Siro con le sue discese sulla fascia sinistra, si trova ora in un periodo di forma decisamente insufficente. Gli errori difensivi, meno incisività in fase offensiva ed un generale atteggiamento di simil-disinteresse in campo hanno portato molti ad interrogarsi sulla sua continuità di rendimento come dimostrato dalle sue medie voto che nelle ultime tre stagioni sono passate da un lusinghiero 6,14 ad un accettabile 5,96 fino all’attuale, senza appello, 5,41. L’assenza di valide alternative al suo posto aggrava la situazione, con possibili sostituti come Terracciano e Jimenez che non sembrano offrire garanzie sufficienti, mentre l’adattamento di Calabria a sinistra rappresenta solo una soluzione temporanea.

L’importanza per il Milan

Nonostante le critiche, Theo Hernandez rimane un patrimonio per il Milan. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono ancora una risorsa preziosa, capace di cambiare l’esito di una partita con individualità, soprattutto in coppia con Leao in quella fascia sinistra che, fino alla scorsa stagione, veniva considerata la principale arma del Milan. Ovviamwnte, la sua permanenza in rossonero potrebbe dipendere non solo dal rinnovo contrattuale ma anche dal ritrovare la forma migliore che lo ha contraddistinto negli anni passati.

Contratto e futuro

Nonostante il momento no, il valore di mercato di Hernandez rimane elevato ed il Milan sembra intenzionato a blindarlo con un rinnovo contrattuale, estendendo l’attuale termine del 2026, in modo da proteggersi da eventuali offerte al ribasso. Il dibattito sul rinnovo si inserisce in una strategia più ampia del club di mantenere le sue stelle, anche se ciò comporta un adeguamento dello stipendio, attualmente fissato a 4,5 milioni di euro. L’interesse di club come il Manchester United ed il Bayern Monaco però aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore.

