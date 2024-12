L’americano, sostituito a Bergamo dopo neanche 40 minuti, tiene in apprensione i rossoneri. Situazione e possibili sostituti.

Nel mondo del calcio, le squadre devono affrontare sfide inaspettate che mettono alla prova non solo il loro spirito competitivo ma anche la loro capacità di adattarsi e superare le difficoltà.

Il Milan, già in netto ritardo in campionato, si trova attualmente ad affrontare una situazione delicata che potrebbe influenzare le sue prestazioni nei prossimi incontri cruciali. L’infortunio di Christian Pulisic, faro della della squadra in questa stagione, costringe il tecnico Paulo Fonseca a rivedere le sue strategie di gioco per mantenere alto il livello delle prestazioni senza uno dei suoi pilastri.

Il fattaccio

L’uscita dal campo di Pulisic durante la partita contro l’Atalanta, causata da una botta subita al polpaccio sinistro dopo uno scontro con l’ex rossonero Mario Pasalic, ha rappresentato un duro colpo per il Milan, privando la squadra di una delle sue maggiori fonti di pericolosità in attacco ed inevitabilmente pesando sul rinunciatario secondo tempo di Bergamo La presenza dell’americano in campo è stata fino ad ora fondamentale per le dinamiche offensive rossonere, grazie alle sue qualità di velocità, fantasia ed incisività.

Le opzioni al vaglio

Per sostituire Pulisic, Fonseca potrebbe optare per Ruben Loftus-Cheek, già schierato in passato come trequartista e sostituto diretto dell’americano in quel.di Bergamo. Tuttavia, il cambio non sembra offrire ovviamente la stessa qualità ed imprevedibilità, rendendo il gioco del Milan più stagnante. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare Alvaro Morata nella posizione di trequartista, supportato da Tammy Abraham in attacco, una formazione che ha già mostrato una sua efficacia in precedenti partite senza dimenticare la presenza di Samuel Chukwueze sulla fascia destra.

Christian Pulisic

Oggi gli esami per Pulisic

Sostituire un giocatore del calibro di Pulisic non è semplice, soprattutto perché il Milan non dispone attualmente nella sua rosa di un altro calciatore con caratteristiche simili. L’americano si sottoporta quest’oggi ad una risonanza magnetica per capire nel dettaglio l’entità dello stop ma si ipotizza una sicura indisponibilità per il match di mercoledì a San Siro contro la Stella Rossa ed un probabile forfeit per la prossima sfida di domenica sera contro il Genoa, nel giorno dei festeggiamenti per il 125esimo compleanno del Milan.

Leggi l’articolo completo Milan, piove sul bagnato. La situazione fisica di Pulisic preoccupa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG