La rete del primo vantaggio atalantino fa ancora discutere ed ha portato Fonseca ad una netta presa di posizione nel post partita. Intanto, ad Open VAR, diffusi gli audio sull’episodio.

Nel mondo del calcio, pochi momenti suscitano tante discussioni ed analisi quanto la convalida di un gol controverso. E’ il caso del gol di Charles De Ketelaere durante Atalanta-Milan, che ha sollevato un vespaio di polemiche e opinioni contrastanti, a partire da quelle di Paulo Fonseca.

La decisione dell’arbitro La Penna di convalidare il gol ha fatto focalizzare l’attenzione non solo sull’azione di gioco ma anche del ruolo del VAR in simili circostanze. In questa occasione, prendiamo in esame le dichiarazioni di Dino Tommasi, membro della commissione CAN, e le reazioni che hanno seguito la decisione arbitrale con tanto di audio della sala VAR di Bergamo diffusi da DAZN.

Fonseca non ci sta

La convalida del gol ha scatenato la forte reazione dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, che ha espresso apertamente la sua frustrazione riguardo la decisione arbitrale. Le parole di Fonseca riflettono un sentimento di ingiustizia e la percezione di un trattamento preferenziale nei confronti di alcune squadre, in questo caso non il Milan. “Non ci sono dubbi su quell’episodio. Io so che quello dell’arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c’è rispetto nei nostri confronti,” ha dichiarato Fonseca, sottolineando la sua delusione e stanchezza per quello che percepisce come un modus operandi ricorrente nelle prestazioni arbitrali con i rossoneri in campo.

Parola alla CAN

La decisione di convalidare il gol non è stata arbitraria né leggera secondo Dino Tommasi, componente della commissione CAN (Commissione Arbitri Nazionale), che invece ha lodato la prestazione dell’arbitro La Penna, sottolineando come la scelta sia stata il risultato di un’analisi accurata delle dinamiche di gioco. Ha evidenziato che l’azione di De Ketelaere, che ha anticipato Theo Hernández senza commettere fallo, è stata considerata lecita nei termini del regolamento. Inoltre, ha messo in luce come, in un contesto europeo, una simile situazione probabilmente non avrebbe generato altrettante discussioni, suggerendo che il calcio italiano potrebbe e dovrebbe avere una sensibilità diversa rispetto ad altri campionati europei in termini di valutazioni arbitrali.

Charles De Ketelaere

L’audio VAR incriminato

Durante la trasmissione Open VAR su DAZN, lo stesso Tommasi ha fornito dettagli specifici sulla decisione presa durante il match, enfatizzando come il gol sia stato considerato regolare, supportato anche dagli audio di quei concitati minuti in sala VAR: “E’ tutto regolare, non è assolutamente niente. Salta prima, salta assolutamente in anticipo. Check completato, gol regolare,” sono state le parole riportate dalla Sala VAR, lasciando intendere che la valutazione dell’azione di De Ketelaere sia frutto di un’analisi dettagliata che ha preso in considerazione le tempistiche e le modalità di esecuzione del salto rispetto all’azione difensiva di Theo Hernández e alla reale entità del contatto tra i due.

