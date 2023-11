Milan, Gerry Cardinale sarà in Italia martedì in vista della sfida con il PSG: per l’occasione ci sarà il summit con Ibrahimovic

I prossimi giorni saranno molto importanti per il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan con un nuovo incarico.

Come riferito da Daniele Longo infatti, Gerry Cardinale sarà in Italia per Milan-PSG e incontrerà lo svedese: il classe ’81 si aspetta la prima offerta concreta con ruolo definito e compiti precisi

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG